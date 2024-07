Buongiono e il no alla Juve: “Non potevo tradire il Torino”

Alessandro Buongiorno, ex calciatore del Torino, ha detto la sua sul calciomercato, parlando anche del rifiuto alla Juve.

Alessandro Buongiorno, calciatore del Napoli, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza: “No alla Juve? Tante squadre mi hanno cercato, ho giocato e sono cresciuto nel Torino. Mi sembrava di tradire me stesso. Qui l’affetto della gente si fa sentire, sono stato a Napoli e si poteva toccare con mano la passione della gente per il calcio e la squadra. Sono contento davvero per la scelta fatta. Ci sono sempre, sto cerando di capire col mister tutti i concetti e i movimenti che vuole. Per farlo vediamo tanti video e ci confrontiamo con i suoi collaboratori. C’è bisogno di tempo per assimilare i concetti, con la voglia si apprende in poco tempo. Il mister è molto chiaro, c’è da crescere, ma siamo sulla strada giusta”.