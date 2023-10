Rassegna stampa – Juve, Chiesa e Vlahovic pronti per il Torino

Oggi è giovedì 5 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Torino, match in programma sabato alle 18:00. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

"Senza rete", questo il titolo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport che apre con il pareggio per 0-0 del Milan contro il Dortmund. In taglio basso spazio anche alla Juve: " Si accende Juve-Toro ". E poi ancora: " Oggi le controanalisi di Pogba ".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la rete all'ultimo minuto in Champions della Lazio contro il Celtic: "San Pedro". In alto novità sul Napoli: "De Laurentiis rassicura i tifosi: Osimhen rinnova". In basso spazio alla Roma: "Mourinho: Paredes, ti amo".