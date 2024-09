Rassegna stampa - Juve riecco la Champions... e anche Chiellini - JuveNews.eu

Dal ritorno della Champions League fino a quello di Chiellini: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 16 settembre 2024

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “L’Inter lancia Conte”. E ancora: “Campioni deludenti, turnover flop. Segna il Monza, Dumfries trova il pari. Kvara e Lukaku show a Cagliari”. In taglio alto: “Il Torino solido rimane in alto. Lookman trascina, l’Atalanta risale”. In basso: “Milan c’è Morata. Juve con… Chiellini“. Spazio anche a tennis e F1: “Italdavis. Olanda ko, siamo primi” e “Ferrari. Charles secondo a Baku”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il Napoli: “Conta Conte”. In basso: “Roma fermata: strarigore negato” e “Vlahovic e Leao, la grande sfida“. E ancora: “Taty e Dia: Lazio col doppio bomber”, “Leclerc, un’altra beffa” e “L’Italia vola alle Finals: prima nel girone”.

Tuttosport

“Chiellini Champions“, questo il titolo di Tuttosport che gioca sul doppio ritorno in casa Juve. A lato: “Vanoli sgrida il Toro moscio: Ora cambiamo”. In alto: “L’Inter stecca, Conte scappa”. In taglio basso: “Questa Italia sa solo vincere”, “Leclerc 2o di rabbia. Sainz-Perez, caos” e “Magic è Luna Rossa! Match point per la finale”.