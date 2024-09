Juventus, Chiellini torna in bianconero come dirigente

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del ritorno di Chiellini in bianconero.

"Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell'anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations. Giorgio lavorerà a diretto riporto dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera. Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!".

Le parole di Chiellini qualche settimana fa

Pogba? Io l’ho conosciuto da ragazzo, era poco più di un bambino quando arrivò e si fece subito volere bene. In questi mesi gli ho scritto, ora è un uomo ma per noi rimane quel ragazzino che abbiamo visto crescere. Poteva essere un talento generazionale che si è un po’ perso per infortuni, ora mi auguro possa tornare a farsi vedere e che possa tornare a giocare”.