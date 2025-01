Rassegna stampa – Juve riecco la Champions: bisogna vincere a ogni costo

Dal match di Champions League contro il Bruges fino al mercato: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 21 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Nemici miei”. Il riferimento è alla lotta scudetto: “Conte, l’Inter e un duello scudetto al veleno”. In taglio alto spazio alla Champions League: “Facciamo i conti. A Bruges col rebus Vlahovic. Gasp, c’è il Ganz per sognare”. A lato: “Paura Sinner. Lotta tra tremori e vertigini. Rischia il ritiro, poi vince. E anche Sonego va ai quarti”. In basso: “Signore in rosso. Hamilton a casa Ferrari: Giorno indimenticabile”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con i bianconeri: “Juventhiago. Motta: Conta solo il successo”. E ancora: “Col Bruges (21) cerca i punti qualificazione e scopre l’ossessione della vittoria“. In alto: “Il signore in rosso”. A lato: “Sinner ai quarti col brivido”, “Missione Atalanta: riscatto e ottavi” e “Orsolini e Castro: Bologna d’assalto”. In basso: “Garnacho al Napoli: ci siamo”, “Roma, Rensch è il primo” e “Lecce, 35 milioni per Dorgu”.

Tuttosport

“Blitz Juve”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Giuntoli a Londra per Veiga, Kelly e… Vlahovic. Motta Bruges per vincere”. A lato: “Il grande cuore di Sinner e Sonego”. In basso: “Ancelotti deciso: lascerà il Real. E Roma ci pensa”, “Toro, è ansia Vanoli. Casadei, ossi si chiude”, “È iniziata l’era Hamilton”, “Bagnaia-Marquez a voi!” e “Sempre Fede. In missione gigante”.

