Rassegna stampa – La Juve vince e sogna in grande: nottata da capolista

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dei bianconeri:"Juve, su la testa". E ancora: "Max torna solo in vetta". In attesa dell'Inter, infatti, la squadra di Allegri è al momento prima in classifica. In taglio alto: "Lautaro, Inter a vita". A lato novità sul Milan: "Milan, è vero allarme".