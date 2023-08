Rassegna Stampa – Testa al Bologna: Max punta su Chiesa e Vlahovic

La Gazzetta dello Sport

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata alla netta vittoria del Milan sul Torino: "Milan, prova di forza". A lato, però. spazio anche per la squadra di Allegri: "Allegri all'attacco. Juve vai con il pressing, Chiesa e Vlahovic per esaltare lo Stadium". In basso invece i problemi della Roma, sconfitta dal Verona, e l'attesa di Lukaku: "Roma, Lukaku sbrigati".