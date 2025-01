Rassegna stampa – Notte di Champions: la Juve sfida il Benfica

Dalle sfide di Champions League al calciomercato: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 29 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Sotto a chi coppa. Champions, una notte mai vista”. E ancora: “Inter col Monaco niente calcoli”, “Milan a Zagabria servono Theo e Leao”, “Juve col Benfica torna Vlahovic” e “Atalanta si sogna a Barcellona”. In basso: “Dorgu allo United: al Lecce 37 milioni. Il Toro tratta Elmas”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la Champions League: “Ranking per una notta. Obiettivo: 5 club anche nel ’25-26”. E ancora: “Inter, Milan e Atalanta per gli ottavi. La Juve ci prova. Orgoglio Bologna”. In baso: “Dorgu libera Garnacho”, “Gasp punta Raspadori: il Napoli lo blinda”, “Lista Ghisolfi: Embolo e Romero”, “Lazio e Torino: duello per Casadei” e “Nainggolan rilasciato: è in libertà vigilata”.

Tuttosport

“Qui si fa la Juve. E l’Italia”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Inter, Milan e Atalanta: ottavi vicini. E per Motta col Benfica la Champions vale anche di più“. In basso: “Preso Elmas. Casadei, che storia! Riecco Beto” e “Sinner, il no a Mattarella fa discutere”. Nel frattempo arriva un annuncio da urlo: Zirkzee alla Juve! <<<