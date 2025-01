Rassegna stampa – Juve ansia Atalanta: Motta senza Vlahovic

Dalla sfida contro l'Atalanta fino alle ultime novità sul mercato bianconero: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 14 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Frattesi è un caso. Vuole andare via: c’è la Roma”. In taglio alto: “Giro da favola”. A lato: “Come scotta. Gasp e Motta senza 9 ma è vietato frenare. E Costa sbarca a Torino” e “Rashford prima scelta. Offerta del Milan allo United. E Conceicao cambia il Diavolo”. In basso: “È vero Sinner”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con i bianconeri: “La Juve sul lettino. Vlahovic non gioca e non firma”. E ancora: “Thiago va dal dentista Gasp ed è ancora senza Dusan”. In taglio alto: “Garnacho dopo Kvara”. A lato: “Milan: Walker in pugno”, “Calha frena Frattesi” e “La Roma cerca Rensch”. In basso: “Maldini-gol, la Viola in crisi” e “Sinner, ripartenza super in Australia”.

Tuttosport

“Juve con rabbia ma senza Vlahovic“, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Bergamo, ore 20:45: per Motta sfida da brividi contro l’Atalanta e Gasp”. A lato: “Vanoli furia granata. Un turno di squalifica e l’affetto dei tifosi” e “Milan, appello a Como. Inter, alt Calhanoglu: fuori tre settimane!”. In basso: “Sinner subito bum bum: Non male come inizio” e “Ansia per i big e soltanto 3 vere salite: ecco il Giro”.