Rassegna stampa – Primo colpo Juve: in arrivo Alberto Costa. Ora Kolo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la lotta scudetto: “Ancora loro. Conte e l’Inter a ritmo scudetto”. In taglio alto: “Juve, altra rivoluzione. Preso Alberto Costa. Dopo il terzino, Kolo Muani e i difensori”. A lato: “Nasce il giro” e “Berrettini: Due anni duri. Non mi lascio più ferire”. In taglio basso: “Rashford o Walker. Conceicao può avere solo un inglese. Si tratta la punta, il difensore è gratis”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Il canto di Napoli. Anguissa blinda il primo posto. Inter, che fatica”. In basso: “Roma, mano santa. Bologna, una beffa”, “Juve-Kolo Muani, via libera dal PSG. L’attaccante non convocato“, “Milan, Rashford o Walker. Ibra scatenato: due obiettivi in Premier” e “Ancelotti, manita dal Barca”.

Tuttosport

“Motta c’è Costa per te”, questo il titolo di Tuttosport che apre con il mercato della Juve. E ancora: “Juve, in arrivo Kolo Muani ma non solo”. In taglio alto: “Cairo spegne i sorrisi Toro”. A lato: “Corto muso gioia Inter. Ma Conte resta primo” e “Genoa, è festa Sucu. Rigore salva-Roma”. In basso: “Fede+Luca sci di gioia”, “Provaci ancora Matteo!”, “Il Barca umilia ancora il Real!” e “Kings League Brasile show”.