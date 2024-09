Rassegna stampa - Altra vittoria per l'Italia, ora tocca alla Juve - JuveNews.eu

Dlla vittoria dell'Italia contro Israele fino al mercato della Juve e le novità in vista dell'Empoli: tutte le notizie

Oggi è martedì 10 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. In attesa del ritorno della Serie A e della Champions League, l’Italia continua il suo percorso in Nations League. Dopo la vittoria contro la Francia, ieri sera gli Azzurri hanno battuto anche l’Israele. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il tennis e in particolar modo con Sinner: “Il mio amico magico”. In taglio basso spazio agli Azzurri di Spalletti: “L’Italia fa il bis”. A lato: “Inter, Juve e e le altre big. Come riparte la corsa” e “Leao e Theo perdonati. Sabato subito titolari”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Va bene così”. il riferimento è alla vittoria dell’Italia contro Israele. A lato: “Mai più senza Sinner”. In taglio basso: “Sorpresa Juve ecco Adzic“, “Inter, l’ora di Zielinski”, “Napoli di Scozia”, “Milan quanto mi costi”, “Hermoso c’è. DDR ci pensa” e “Leghe e FIGC caos elezioni”.

Tuttosport

“Ci vediamo a Torino”, Tuttosport apre con le parole di Sinner. In taglio alto: “David: Juve e Inter all’ultimo sgarbo”. A lato: “Canta Italia. Do di petto di Frattesi”. In basso: “Vlasic come nuovo acquisto”.