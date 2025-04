Morina: "Juve? Non c'è il rigore su Krstovic..."

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della moviola nel match contro il Lecce.

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell’episodio del rigore chiesto dal Lecce nell corso della gara. Ecco le sue parole a Tuttojuve: “L’arbitro Zufferli ammonisce solamente Tete Morente. E il tecnico Giampaolo protesta a fine partita per un contatto in area, al 30′ del primo tempo, tra Veiga e Krstovic. Se si guardano bene le maglie dei due giocatori, si vede una vistosa trattenuta reciproca. Il calciatore del Lecce guadagna poi la posizione davanti al portoghese”.

Sul VAR

"Il Var rivede l'azione e non considera sbagliata la scelta del direttore di gara. Non ci sono infatti gli estremi per un chiaro ed evidente errore rispetto alla decisione di Zufferli. E non c'è rigore, proteste del Lecce infondate. C'è da segnalare un fallo non sanzionato al limite dell'area, nel recupero della ripresa, di Kelly su N'dri. Il direttore di gara merita un 6 in pagella".