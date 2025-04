Rassegna stampa – Juve nel pieno della lotta Champions: sei squadre in 8 punti

Dalla lotta Champions fino a quella scudetto: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 14 aprile 2025 e la redazione di juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la partita degli azzurri contro il Bologna: “Antonio vota Napoli. Conte ha deciso: vuole restare. E alle 20:45 contro l’Empoli può tornare a 3 punti dalla vetta”. In alto: “Sassuolo torna in A. Grosso: La svolta grazie a Berardi”. A lato: “Follia derby” e “Inter, i super 8”. In basso: “Il Milan cambia. Incontro con Tare”, “Yildiz vola, ora la Juve se lo tiene“, “Le tre Roubaix di Van der Poel. La resa di Pogacar” e “Rosse a due facce. Ducati invivibile, Ferrari senza podio”.

Corriere dello Sport

“Orgia”, questo il titolo del Corriere dello Sport che aggiunge “Champions: sei squadre in 8 punti”. In alto: “200% Napoli”. In basso: “Il Sassuolo torna in A con 5 turni d’anticipo”, “Troppo Alcaraz. Musetti ko sul più bello”, “Super Piastrì, Ferrari senza podio” e “Re Marquez poi Bagnaia. Paura Martin”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Tudor non molla niente”. In alto: “Piccolo Toro, solo rabbia”. A lato: “Soulè salva la Roma. Gasp risale” e “Sassuolo una festA da record!”. In basso: “Lorenzo comunque magnifico” e “Van der Poel nel mito di Moser”. Nel frattempo arrivano novità sul calciomercato della Juve: Pedullà non ha dubbi <<<