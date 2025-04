Juve, Giletti: “Non vedo perché non riconfermare Tudor”

Massimo Giletti ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: per il giornalista, il tecnico viaggerebbe verso la riconferma in panchina

Intervistato per TJ, Massimo Giletti ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Non vedo perché non dovrebbe esser riconfermato, soprattutto se dovesse riuscire a gestire questo finale che non sarà facile. Ieri ho visto la partita del Parma a Firenze e non sarà semplice, perché ho visto una squadra molto aggressiva e ben messa in campo. Il 21 sarà uno scontro duro”.

Giletti: “La Juve con Motta era allo sbando più totale”

Inoltre, sul cambio di guida tecnica, il giornalista ha aggiunto: "Sono stato uno dei primi a dire che Motta andava sostituito, non era più tollerabile avere come allenatore un uomo arrogante che non vedeva dove stava portando la squadra. La Juve era ormai allo sbando più totale. Lo avevo già stigmatizzato prima dell'ignobile sconfitta con le riserve dell'Empoli, ma mentre Locatelli chiedeva scusa lui invece diceva che non avrebbe cambiato nulla al termine della sconfitta con il Psv. Assurdo. Ora alla guida c'è una persona umile con il Dna juventino, ci vuole tempo ma i segnali sono evidenti. Mi preoccupano i passaggi a vuoto vissuti con il Lecce, ho avuto un po' di ansia. I tanti sostituti sono entrati tanto per fare una passeggiata, quando i cambi non rendono è preoccupante".