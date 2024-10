Rassegna stampa - L'Italia vince e convince. Juve: emergenza infortuni - JuveNews.eu

Dalla vittoria convincente dell'Italia contro Israele fino ai problemi per Motta in vista della Lazio: le notizie sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 15 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti voi una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria degli Azzurri contro Israele: “Italia è qui la testa”. E poi ancora: “Anche Daniel si veste dì azzurro. Continua la saga dei Maldini”. In taglio alto: “Basta! Giochiamo troppo”. A lato: “Torno e non mi fermo più” e “Milan, idea Mastantuono. Ha 17 anni, lo cercano tutti”. In basso spazio a Sinner: “È il nuovo Nole”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Bravi bravi. L’Italia si diverte. Doppio Di Lorenzo, Frattesi bomber”. In taglio alto novità sulla Juve: “Motta li perde tutti”. E ancora: “Thiago ne ha solo 16: oltre a Teun fuori Bremer, Nico, McKennie, Conceicao e Milik. Thuram e Weah sperano”. In basso: “Basta Fifa: calendario insostenibile” e “Sinner, missione in Arabia”.

Tuttosport

“Bella, Italia!”, questo il titolo di Tuttosport che ha aperto con la vittoria della squadra di Spalletti. In taglio alto spazio a un’intervista esclusiva a Di Canio: “Juve, fatti prestare Zirkzee”. In basso: “Il Grande Torino qui è per sempre vivo” e “Sinner può vincere quanto Djokovic”.