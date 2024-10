Juve, chi al posto di Koopmeiners? Tre opzioni per Thiago Motta - JuveNews.eu

Koopmeiners va verso il forfait contro la Lazio: chi giocherà al suo posto? Le ultime idee di Thiago Motta in casa Juve

La Serie A è al momento in pausa per lasciare spazio alle nazionali ma nel frattempo alla Continassa Thiago Motta sta già cominciando a preparare la sfida contro la Lazio in programma sabato alle 20:45. I bianconeri dovranno fare i conti con diverse assenza, dallo squalificato Conceicao fino all’infortunato Koopmeiners. Il trequartista olandese ha subito una frattura di una costola che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 45 minuti nella sfida contro il Cagliari e contro la Lazio non ci sarà. Ma chi giocherà al suo posto?

Juve, tre alternative a Koopmeiners: le ultime

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Thiago Motta starebbe pensando a tre possibili alternative per sostituire Koopmeiners. Come visto già a inizio stagione la prima è Yildiz, che nelle prime giornate ha convinto dietro la punta. Sulla sinistra andrebbe quindi a giocare Mbangula, lasciando però la Vecchia Signora senza alternative sulle fasce a partita in corso. Gli altri due nomi sono invece quelli di Douglas Luiz e Fagioli, giocatori meno offensivi del turco ma più di raccordo. Ora l’allenatore bianconero continuerà a studiare le possibili soluzioni e soltanto nei prossimi giorni riusciremo a capire chi sarà il titolare contro la squadra di Baroni.