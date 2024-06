Rassegna stampa – Fallimento Nazionale: Chiesa e Fagioli eliminati

La rassegna stampa di domenica 30 giugno: la Nazionale italiana di Nicolò Fagioli e Federico Chiesa è stata eliminata agli ottavi da Euro2024

Oggi è domenica 30 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

Lo spazio dedicato al calcio sulla rosea è interamente focalizzato all’eliminazione dell’Italia da Euro 2024. Gli azzurri, nel quale i giocatori della Juventus, Nicolò Fagioli e Federico Chiesa hanno giocato dal 1′ minuto, è stata sconfitta per 2-0 dalla Svizzera. Oltre al risultato, anche la prestazione, non all’altezza della tradizione italiana, avrebbe sconfortato trasversalmente ambiente e pubblico.

Corriere dello Sport

Stessa linea per il Corriere che titola “Una Vergogna” in merito alla prestazione dell’Italia contro la Svizzera. Il C.T della nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha ammesso la sconfitta sono ogni aspetto, assumendosi la responsabilità ma allontanando l’ipotesi delle dimissioni. Gigi Donnarrumma, migliore tra gli azzurri anche agli ottavi, ha chiesto scusa ai tifosi italiani per la prova della squadra.

Tuttosport

Nel primo quotidiano sportivo di Torino, il calciomercato della Juventus trova spazio nel taglio basso. Tutto fatto per Douglas Luiz, “ufficializzato” da Tuttosport. In realtà, l’annuncio, atteso nelle prossime ore, ancora non c’è stato sebbene sia tutto pronto. Il colpo successivo potrebbe invece essere Khephren Thuram, soffiato alla concorrenza tra cui il Napoli.