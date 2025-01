Rassegna stampa – Disastro Motta: la Juve perde anche in Champions

Dalla sconfitta contro il Benfica fino alle possibili avversarie per il prossimo turno di Champions: tutte le notizie sulla Juve

Oggi è giovedì 30 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “StraInter”. In taglio alto: “Verdetti Champions. Lautaro ne fa tre: solo i campioni d’Italia agli ottavi. Crollano Juve e Milan, ai playoff la super Atalanta“. A lato: “Il Diavolo si butta via”, “Disastro Motta” e “Orgoglio Bologna. Domani sorteggio dei playoff”. In taglio basso: “Che Dea a Barcellona. Un pari bellissimo”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la Champions: “Italicidio. Crollo Juve. Milan al Buio. Rischio derby”. E ancora: “Champions: Inter agli ottavi, Gasp ai playoff”. In basso: “Napoli, all in su Comuzzo”, “Fiorentina, un altro Nico”, “Zalewski vuole solo l’Inter”, “Roma, notte da lupi. Lazio, per la vetta”.

Tuttosport

"Panico Juve", questo il titolo di Tuttosport che apre con la sconfitta dei bianconeri contro il Benfica. E ancora: "Sconcertante flop anche col Benfica (0-2). Ora rischia derby ai playoff e negli ottavi". In alto: "Solo l'Inter nel G8". A lato: "Champions League, ecco la situazione prima dei sorteggi". In taglio basso: "Elmas: Toro, sono pronto".