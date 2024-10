Rassegna stampa – Il derby d’Italia si avvicina: Juve-Inter, chi perde si fa male

Dalla sfida a distanza tra i fratelli Thuram fino alle parole di Zola: andiamo alla scoperta delle novità su Inter-Juve e non solo

Oggi è venerdì 25 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la situazione in casa rossonera: “Ibra confessa il Milan. Zlatan sente tutti: titolari e riserve”. A lato spazio al derby d’Italia: “Fratelli scudetto”. E ancora: “Marcus contro Khephren: Ma papà Lilian tifa bianconero”. E poi: “200 milioni per San Siro”. In taglio basso: “La sfida di Bologna. Il sindaco: Rinvio. La Lega si oppone”, “L’Italia fa 3 su 3”, “Torino col Como Sanabria c’è. Cagliari a Udine”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Guida a Inter-Juve. Simeone: Errore brutale”. In basso: “Maltempo: Bologna-Milan rinviata, ma la Lega chiede le porte chiuse. Oggi la decisione”, “Dovbyk regala tre punti a Juric”, “Pedro da applausi. La Lazio è prima”, “Poker Fiorentina con MagIkonè” e “Mancini lascia l’Arabia”.

Tuttosport

“Weah chiama David”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio alto: “Toro, Pato per vincere”. A lato l’intervista a Zola che parla di Inter-Juve: “Chi perde si fa male”. Poi: “Terremoto Inter. Oaktree cambia mezza società”. In basso: “Maltempo, caos Bologna-Milan: neutro, porte chiuse o lo 0-3″, “Dovbyk-gol sollievo Juric. La Lazio prima! Viola show” e “Il flop arabo di Mancini. Divorzio con buonuscita”.