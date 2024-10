Darmian: “Scudetto? “Vittoria con la Juve strappo al campionato”

Darmian è ritornato sulla conquista dell'ultimo Scudetto: per il terzino, una delle vittorie più importanti è stata quella con la Juventus

Intervistato a Radio 105, ha parlato il terzino dell’Inter, Matteo Darmian. Tra i tanti temi del programma 105 Take Away, il calciatore è ritornato sulla conquista dello Scudetto, citando tra i successi più importanti quello contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Il ritorno con la Juve in casa, abbiamo dato uno strappo importante al campionato e da lì abbiamo fatto un filotto di vittorie incredibili che ci ha portato alla vittoria dello scudetto”.

Darmian: “Se non avessi fatto il calciatore…”

Nell’intervista, il giocatore dell’Inter ha poi risposto a domande di diverso tenore: “È la prima volta per me in radio, sono molto emozionato. Se non avessi fatto il calciatore? Quando da piccolo mi posero questa domanda, io non so perché ma risposi il pizzaiolo. Ma non è proprio il mio forte. In cucina, zero. Ho un bel rapporto, mi piace ascoltarla, mi piace variare i generi di musica ed è normale che andando al campo ed essendo spesso in macchina, anche in ritiro, la musica faccia parte della mia vita. I dj nella nostra squadra sono Çalha e Lauti. Çalhano?lu ci fa ascoltare della musica decisamente discutibile, turca, strana che per noi è molto diversa. L’anno scorso la sua canzone è diventato un must, ha portato bene”.