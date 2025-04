Yildiz-Juventus, annuncio improvviso: "Il futuro..." | Calciomercato

Nuovi aggiornamenti relativi al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe avvenire rispetto ad Yildiz

Calciomercato Juve, novità molto grosse su Yildiz

Non è facile cercare di capire quale sarà la strategia e l’impostazione che la Juventus vorrà dare, la prossima estate, al suo calciomercato. Non lo è per tanti motivi. La stagione deludente, che ha portato all’esonero di Thiago Motta, ha disvelato diverse lacune. E alcuni giocatori che sembravano essere stati presi per incidere, si sono invece rivelati non all’altezza. E poi c’è il nodo panchina. Igor Tudor è qui e sta facendo bene – sette punti in tre partite finora – ma fino a quando siederà sulla panchina bianconera? Fino alla fine della Serie A? Fino al termine del Mondiale per Club? O ci sarà anche nella prossima stagione? Tante domande che rallentano la presa di sostanza del calciomercato bianconero. E che, oltretutto, mette tutti gli elementi della rosa a rischio. Tutti per davvero, anche quelli che sembravano intoccabili. Occhio, per esempio, alle ultime notizie che arrivano in relazione a Kenan Yildiz.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, su Yildiz sarebbe finito l’occhio del Bayern Monaco. Approdato a Torino nell’estate del 2022 proprio dal Bayern Monaco, Yildiz ha bruciato le tappe: dalla Primavera alla Next Gen, fino all’ingresso stabile in prima squadra. Qualche contatto informale – leggiamo sul quotidiano torinese – ci sarebbe già stato, sebbene non si parli ancora di trattative concrete né tantomeno di un’influenza reale sulle intenzioni del giocatore. Ma il punto di vista della Juventus qual è? L’idea è quella di puntare forte su di lui.

La Juventus crede nel turco tanto da avergli affidato la maglia numero 10 che fu – giusto per citarne uno – di Alex Del Piero. In casa Juve, infatti, non c’è alcuna intenzione di privarsi del talento turco. Anzi, l’intenzione sarebbe quella di prolungare ulteriormente il legame: dopo il Mondiale per Club in estate, la dirigenza potrebbe convocare il giocatore per discutere un’estensione del contratto fino al 2030, un anno in più rispetto all’attuale scadenza. Questo, però, andrà soppesato con l’eventuale formalizzazione di offerte faraoniche. Se il Bayern Monaco offrisse tra gli 80 e i 100 milioni, la Juventus potrebbe pure vacillare. Vedremo. In tutto questo attenzione a delle indiscrezioni che riguardano un possibile scambio (clamoroso) con Vlahovic <<<