Rassegna stampa – Chiesa al centro della Juve: rinnovo in vista?

Il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicato alla squadra di Simone Inzaghi: "Inter, gran finale. Ndombele e Maxime Lopez doppio colpo possibile". A lato spazio anche per la Vecchia Signora: "Il caso Chiesa . Ecco perchè Allegri chiede di più (gol compresi)".

"Romelu vuoi giocare?" , questo è il titolo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano parla della possibilità di vedere Lukaku già in campo con i giallorossi. Intervistato, Nainggolan ha rivelato: "È un leader, felice non sia finito alla Juve".

