Rassegna stampa – Chiesa faro Juve. Prosegue l’allarme centrocampo

La rassegna stampa di domenica 19 novembre: Chiesa sempre più luce della Juventus che intanto registrerebbe un altra defezione a centrocampo

Oggi è domenica 19 novembre 2023 e la redazione di Juvenew.eu vi augura una buonissima giornata. Sia la Juventus che la Nazionale si affidano alle magie di Federico Chiesa per i rispetti obiettivi. Intanto per i bianconeri è sempre più allarme rosso a centrocampo in vista della ripresa del campioneto. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — Nella rosea il taglio basso ha un significato importante sia per le sorti della Nazionale Italiana, ma anche per quelle Scudetto. A Nicolò Barella dell'Inter e a Federico Chiesa della Juventus è richiesto di portare le rispettive squadre in primo luogo la qualificazione agli Europei 2024 e in secondo allo scudetto. Sarebbero loro i giocatori indicati a prendere le redini e condurre all'obiettivo.

Corriere dello Sport — Molto similmente, anche nel Corriere e sempre in taglio basso, viene evocato Federico Chiesa, ma in solitaria. Nessun riferimento agli obiettivi in campionato con la Juventus ma la doppietta alla Macedonia incoronerebbe l'attaccante esterno bianconero a trascinare l'Italia.

Tuttosport — Infine, ancora una volta nel taglio basso, nel quotidiano di Torino si parla della situazione sempre più allarmante del centrocampo della Juventus. Dopo Locatelli e Miretti, anche Mckennie si è fermato con la sua Nazionale e il suo recupero contro l'Inter sarebbe considerato a rischio. Infine, si parla anche dell'attacco, con l'intervista a Stoichov su Vlahovic e sulle gesta di Yildiz, in gol in Nazionale.

