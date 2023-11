Juventus, Rivelazione McKennie: da esubero a tuttofare di Allegri

L'americano, dopo il ritorno in bianconero, pare essere rinato nel nuovo ruolo di esterno destro. Ora la dirigenza crede in lui

Rivelazione McKennie

L'onda positiva di McKennie si riflette naturalmente anche sulla squadra che pare aver trovato nell'americano un tassello imprescindibile sulla corsia di destra. Ottimo nello scalare e nel raddoppio, come fatto vedere a San Siro con Leao, McKennie si è ripreso la Juve un anno dopo essere partito in direzione Leeds. Allegri ci ha puntato e lui non ha tradito. Che sia la volta di una nuova vita in bianconero?