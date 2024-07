Dai possibili colpi in entrata fino ai giocatori fatti fuori da Thiago Motta: tutte le principali novità sulla Juve

Oggi è giovedì 11 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: “Fofana ha scelto. Milan arrivo”. A lato: “La legge di Motta: siete fuori!”. In taglio alto spazio al tennis: “Missione finali”. In basso: “Inghilterra ancora tu”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “PSG-shock, 200 milioni su Osi-Kvara!”. In taglio alto: “La Juve cerca Cancelo”. Ai lati: “L’Inter insiste per Bijol”, “Il milan prenota Fofana”, “Thorsvedt: la Fiorentina accelera”, “Ciao Lazio: Immobile al Besiktas”, “Mikautadze: la Roma in prima fila” e “Ioannidis: il Bologna ha fretta”.

Tuttosport

“Lo dice papà, il top è la Juve”, Tuttosport apre con le parole di Thuram. A lato: “Golden Yamal: Niente è più bello del pallone”. In taglio basso: “Toro, rispetta questo amore” e “Southgate: elementare, Watkins!”.