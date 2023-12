Rassegna stampa – 7 vite come i Gatti: Juve prima per una notte

"Prima la Signora" , questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla Juve, prima in classifica in attesa dell'Inter grazie alla vittoria contro il Monza. In taglio alto spazio al Milan: "Milan, pronti interventi". A lato: "Osi e Lautaro, più gol di così".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "La Signora insiste". Nonostante il rigore sbagliato da Vlahovic la Juve ha portato a casa i tre punti contro il Monza grazie alle reti di Rabiot e quella all'ultimo minuto di Gatti. In taglio alto novità su Euro2024: "L'Italia rischia un girone da paura: sorteggio alle 18". Sulla Lazio: "Ciro d'onore: in 40000 per la festa". Novità anche sul Milan: "Pioli rilancia: Io solo? Non è così".