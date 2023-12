Gatti: “Il duro lavoro paga sempre. Juve come una seconda famiglia”

Al termine della partita contro il Monza il giocatore della Juve Gatti è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Gli ultimi minuti sono difficili da raccontare, è un'emozione pazzesca. A inizio partita ci siamo detti che avremmo dovuto chiudere da primi in classifica. Alla fine eravamo stanchi, ma siamo felici".

"Giochiamo per essere primi, per fare tre punti e arrivare primi in classifica. E' stata una partita durissima, loro sono solidi e compatti. Lo scorso anno abbiamo fatto 0 punti contro il Monza", ha continuato.