Rassegna stampa – Juve tra attacco e difesa: caccia ai rinforzi

Dalla finale di Supercoppa fino al mercato bianconero: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 6 dicembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la finale di Supercoppa italiana: “Derby da re”. E ancora: “La befana porta la Supercoppa”. In taglio basso: “La Juve è… indifesa. Ci prova con Araujo”, “Roma è di Ranieri”, “Il primo Giro di Van Aert. Vuole subito la maglia rosa” e “Il Toro attacca, il Parma regge. Il Cagliari c’è, Monza contestato”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Claudio Re”. E ancora: “Infallibile Ranieri: 5 derby, 5 vittorie. Roma, una partita perfetta: mette in trappola la Lazio (2-0)”. In taglio alto: “Troppo derby. Inter-Milan e Inzaghi-Conceicao: Supercoppa di sentimenti forti“. In basso: “Il grande freddo. Motta-Juve prime crepe. Zirkzee spinge” e “La cinquina del Napoli: i numeri top di Conte”.

Tuttosport

“Zirkzee conto alla rovescia”, questo il titolo di Tuttosport che apre con il mercato bianconero. E ancora: “Attacco Juve: c’è anche Kolo Muani”. In alto: “Beto, provaci tu…”. A lato: “Inzaghi, tutto su Lautaro. Conceicao scalda Leao”. in taglio basso: “Riecco Pellegrini core de Roma” e “A Melbourne prima sveglia con Sinner: sogni Slam”.