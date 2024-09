Rassegna Juve – Per i bianconeri parla Vlahovic

Dalle dichiarazioni di Dusan Vlahovic sul futuro all'impresa delle Women con il PSG: tutte le notizie del giorno per la Juve.

Oggi è il 27 settembre e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata con la rassegna stampa. Per i bianconeri è giorno di vigilia, visto che domani pomeriggio ci sarà la partita contro il Genoa alle 18, match importante per la Vecchia Signora, che deve tornare alla vittoria. Adesso andiamo a vedere le notizie più importanti dei principali quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con un riferimento al Milan e all’Inter, alla partita della Roma in Europa League e al Napoli in Coppa Italia. Il Corriere dello Sport tratta invece della prossima giornata di campionato, che prenderà il via oggi, e un pezzo anche qui sul momento negativo di Lautaro Martinez, che non si è ancora sbloccato in questa stagione.

La prima pagina di Tuttosport

Tuttosport invece, mette in prima pagina, l’intervista di Dusan Vlahovic, che si descrive caratterialmente, ponendo come riferimento anche il tennista Nole Djokovic. La punta serba, infatti, analizza quello che può essere migliorato nei prossimi mesi, per fare il definitivo salto di qualità tanto atteso da tanti. Menzione anche per le Women, che hanno battuto il PSG e si sono qualificate per la fase a gironi della UWCL, compiendo una vera e propria impresa.