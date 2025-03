Juve, Mattioli: “L’addio di Motta prima del Genoa non stupirebbe”

Mattioli ha parlato dell'allenatore della Juve, Motta: per il giornalista, un suo eventuale esonero prima di Genoa non sarebbe impossibile

Intervistato a Radio Radio, Mario Mattioli ha parlato della situazione di Thiago Motta alla Juventus. Ecco le sue parole: “Motta via prima del Genoa? L’incompetenza del blocco dirigenziale juventino non mi farebbe meravigliare più di tanto. Ci sono state dimostrazioni di incompetenza calcistica che bastano per un secolo. Non c’è un direttore generale, non c’è una mente, uno che sappia come funziona una società di calcio. Se un allenatore non riesce a inserirsi si cambia. Ma chi lo cambia? Non c’è un dirigente che abbia in mano le sorti calcistiche della società”.

Mattioli: “Motta? Mi hanno detto che non ci sono altre possibilità”

Il giornalista ha proseguito: “Ho parlato con un dirigente della Juve, molto onestamente mi ha detto che ‘Non abbiamo possibilità…’ Giuntoli ha altre mansioni e forse neanche lui è in grado di uniformare il poco che c’è e suggerire soluzioni. C’è una spaccatura nello spogliatoio, la prima è stata quando Motta ha liquidato Danilo. Ma come, mandate via un capitano che ha tenuto insieme la società per due anni e mezzo? Era lui a presentarsi nei post partita per spiegare le cose. E lo mandi via a gennaio? Non si fa così, non è la Juve questa. Lo hai cacciato via. È stata una delle prime fratture importanti nello spogliatoio, era un uomo vero e un punto di riferimento per tutti. Dov’è la Juve? Non c’è più”. Leggi anche le indiscrezioni di Balzarini sul futuro di Thiago Motta <<<