Mercato Juve, intreccio Napoli: sul piatto Osimhen e Gatti

Juve e Napoli potrebbero essere protagoniste nel mercato estivo di grandi dialoghi: Victor Osimhen e Federico Gatti gli oggetti del desiderio

Victor Osimhen sogno di Cristiano Giuntoli che, se sarà proibito, lo si comprenderà quest’estate. Intanto, ad oggi, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il direttore sportivo della Juventus non avrebbe abbandonato l’impervia strada di portare il giocatore in bianconero nel prossimo calciomercato. Perché, se la clausola rescissoria da 75 milioni di euro sarebbe considerata un deterrente per qualsiasi grande club interessato al centravanti nigeriano, oggi in prestito al Galatasaray, per i rivali della Juve, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe addirittura alzare la posta. Dal dietrofront di Danilo, al disturbo per Comuzzo, il Napoli potrebbe infatti avere dei buoni motivi per rivalersi sul club bianconero, giungendo a richiedere fino a una cifra pari a 100 milioni di euro per decidere di cedere il giocatore tanto ambito all’ex amato dirigente.

Mercato Juve, Gatti chiave per Osimhen?

Ci potrebbe però essere una scorciatoia, ovvero il passaggio inverso di Federico Gatti in maglia azzurra. La trattativa, la quale dovrebbe comunque procedere parallelamente, dipenderà anche molto da come la Juventus concluderà l’attuale stagione sportiva. Un eventuale mancato raggiungimento del 4° posto, potrebbe infatti spingere la società a valutare l’interesse del Napoli e consentire a Gatti di cedere alle lusinghe di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del club partenopeo, ma anche colui che portò lo stesso giocatore a vestire bianconero ai tempi di Frosinone. Leggi anche le ultime indiscrezioni di Balzarini sulla panchina della Juve <<<