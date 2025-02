Rassegna – Juve, Motta chiamato a fare la storia in Champions

La rassegna stampa di domenica 9 febbraio: La Juve di Thiago Motta si prepara alla Champions. Le tre italiane possono fare la storia

Oggi è domenica 9 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Archiviata la vittoria in campionato contro l’Empoli, la Juventus di mister Thiago Motta si appresta ad avvicinarsi alla sfida di playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven. In caso di passaggio del turno insieme all’Atalanta e al Milan, le tre squadre italiane raggiungerebbero l’Inter agli ottavi di finale, per uno storico poker.

Corriere dello Sport

Con l’impatto imponente avuto in bianconero, la Juventus non vorrebbe più privarsi del suo nuovo bomber, Randal Kolo Muani. Infatti, si penserebbe a un piano per tenere il giocatore a Torino anche in futuro, favoriti dal rinnovo di Luis Enrique al Psg, il quale allontanerebbe la prospettiva di un ritorno dell’attaccante a Parigi. Il prezzo per il cartellino del giocatore si aggirerebbe oggi attorno ai 55 milioni di euro.

Tuttosport

Per trattenere Kolo Muani alla Juventus, secondo il quotidiano sportivo torinese, ci vorrebbero circa 70 milioni di euro. In ogni caso, la società bianconera cercherà un accordo quantomeno per prolungare il prestito del giocatore anche per la prossima stagione. E se da una parte si gioisce per il rendimento del nuovo attaccante, così come, in minor misura, quello di Renato Veiga, crescerebbero i malumori di Dusan Vlahovic, pizzicato dalle telecamere in panchina contro l’Empoli a criticare un intervento del compagno, Federico Gatti. Infine, un occhio di attenzione e preoccupazione sarebbe rivolto alle situazioni di Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso.