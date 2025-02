Juve, Thiago Motta: “Non possiamo prendere gol così. Kolo? Deve continuare così”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Serie A contro il Como

Al termine della partita contro il Como l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Giocare qui contro di loro non è facile, è una squadra che gioca davvero bene a calcio che ti mette in difficoltà se non sei attento. Attaccano in tante situazioni che sono difficili da gestire, possiamo sicuramente migliorare ma abbiamo la partita che dovevamo fare per ottenere la vittoria. I ragazzi se lo meritano, si impegnano sempre al massimo, volendo sempre la vittoria e la massima prestazione. Quelli che hanno iniziato hanno fatto bene ma anche quelli che sono entrati, sono molto contento perché sono entranti molto bene”.

Sul gol subito: “Prendere gol così no, dobbiamo fare meglio. Abbiamo lasciato l’ultimo uomo da solo, possiamo sicuramente migliorare nell’attenzione in queste sensazioni. Nello spogliatoio i ragazzi sono stati bravi perché sono bravi a gestire le emozioni dopo un primo tempo serio. La reazione nel secondo tempo è stata ottima, sono molto contento per loro perché alzano il livello”.

Su Kolo Muani: “Kolo Muani deve continuare a lavorare, stare con i piedi per terra. È appena arrivato ma mi piace vederlo così e con il sorriso. È entrato molto bene dentro al gruppo e sta aiutando come tutti gli altri, ognuno ha le sue caratteristiche e il suo momento”.

“Ogni partita ha la sua storia, speriamo di leggerla e per affrontarla bene contro una squadra che ha messo in difficoltà anche le grandi. Tranne il gol preso, oggi la gestione della gara è stata buona. Adesso dobbiamo recuperare perché affronteremo una partita importante per noi”, ha concluso.

A Dazn ha poi aggiunto: “Dusan ha aiutato fino ad oggi. E’ stato un giocatore importante fino ad oggi, anche in condizioni non ottimali ha giocato e ha giocato con atteggiamento fantastico. Oggi sul secondo gol è stato il primo a correre indietro a Randal, è un ragazzo che sono convinto aiuterà nel presente e fino a fine stagione. Si allena molto bene, si impegna sempre. Sia lui, come chi era in panchina oggi, non era contento di non giocare ma bisogna dare il massimo quando è il momento. Conta la qualità del minutaggio e oggi hanno dimostrato che anche in 15-30 minuti possono fare la differenza”.