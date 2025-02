Juve, Kolo Muani da record: mai nessuno come lui in Serie A

Cinque gol in tre partite giocate: la Juve si gode Kolo Muani. Numeri da sogno per l'attaccante francese: è record

Altro che Vlahovic: con Kolo Muani la Juve ha finalmente trovato il bomber di cui aveva bisogno. Numeri da sogno per il francese, che ha conquistato subito il cuore dei tifosi bianconeri.

Juve, il record di Kolo Muani

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un'interessante statistica sul giocatore: "Randal Kolo Muani (doppietta vs Como) è diventato il primo giocatore della Juventus a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), ed è diventato il primo giocatore capace di segnare almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Randal Kolo Muani ha trovato la via della rete per tre match di fila (vs Napoli, Empoli e Como in Serie A) solo per la 3ª volta in carriera nei Big-5 campionati europei – dopo esserci riuscito nel 2022/23 con l'Eintracht Francoforte e nel 2020/21 con la maglia del Nantes; Randal ha realizzato una marcatura multipla in trasferta (doppietta vs Como in Serie A) solo per la seconda volta in carriera nei Big-5 campionati europei – dopo esserci riuscito il 16 maggio 2021 contro il Dijon con il Nantes in Ligue 1, doppietta anche in quel caso".