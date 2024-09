Rassegna Juve – Marchisio “incorona” Koopmeiners

La rassegna di sabato 14 settembre - Lo storico centrocampista della Juve, Claudio Marchisio, "consegna" la 8 bianconera a Teun Koopmeiners

Oggi è sabato 14 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus scende in campo al Castellani per affrontare i padroni di casa dell’Empoli e regalarsi, con un eventuale vittoria, il primato solitario per una sera. Tra i giocatori al quale dovrebbe affidarsi l’allenatore Thiago Motta ci sarà con ogni probabilità Teun Koopmeiners. A proposito dell’olandese, Claudio Marchisio, storico calciatore della Juve, lo ha omaggiato in quanto possessore della sua numero 8.

Corriere dello Sport

Focus sul match contro l’Empoli anche per il Corriere. Oltre a Koopmeiners, anche Douglas Luiz dovrebbe far parte dell’undici di partenza schierato da mister Thiago Motta per la sua Juventus. Per il brasiliano si tratterebbe della prima titolarità in questa stagione.

Tuttosport

Il quotidiano sportivo di Torino ragiona a “blocchi” e, oltre al match contro l’Empoli guarda all’orizzonte agli impegni successivi contro PSV Eindhoven e Napoli. Contro la squadra allenata da Roberto D’Aversa, Thiago Motta dovrebbe affidarsi alla coppia gol Vlahovic-Yildiz, mentre a centrocampo potrebbero partire dal 1′ minuto Koopmeiners e Douglas Luiz. Intanto, l’Allianz Stadium dovrebbe raccogliere il pieno per la Champions League, la quale potrebbe essere l’occasione per rivedere Danilo da titolare. Invece, contro il Napoli dell’ex Antonio Conte, lo stadio è già esaurito.