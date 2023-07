Juve, De Paola: “Diritto di puntare a Lukaku, ma non con Allegri”

Intervenuto su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha commentato la vicenda relativa a Romelu Lukaku e il suo possibile arrivo alla Juventus. Ecco cosa ha detto: "I casi ormai fioccano numerosi. Da Benzema a Milinkovic, da Lukaku a Brozovic, la miccia è stata innescata. Parte dall’Arabia, attraversa l’Europa e approda negli Stati Uniti. Valgono sempre e soltanto i soldi. Chi più ne ha più ne mette e i procuratori non fanno altro che i battitori d’asta. Già con Frattesi si erano avuti i primi segnali anche in casa nostra. Venghino signori, si cede al miglior offerente. Niente di esagerato, sia chiaro. Dalle nostre parti solo trattative minori ma è legittimo storcere il naso, così come è anche doveroso registrare i nuovi appetiti del calcio mondiale. Gli effetti sono evidenti. La vicenda Lukaku è veramente clamorosa, per non dire scandalosa. Dovremmo tutti abituarci a due livelli di calciomercato. Il primo, quello delle scelte attente, ponderate, scrupolose che badano al talento e alle capacità di inserimento di un giocatore in un modello di squadra. Il secondo, banalmente, è quello che insegue il nome del calciatore per richiamare consenso attorno alla squadra e, in alcuni casi, al Paese che lo ospita. In mezzo, i tifosi sempre più abituati a un calcio di “mercenari” che privilegia il traguardo dei soldi rispetto all’attaccamento per la maglia".