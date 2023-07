Mercato Juve, non solo l’Inter su Holm: la Premier bussa allo Spezia

Pericolo Premier League per la Juventus

L'Inter però non è la sola forte minaccia che la Juventus avrebbe nella corsa per Holm. L'interesse dei club della Premier League, non sarebbe poi così sullo sfondo come si potrebbe pensare. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, due in particolari sono le società che starebbero prendendo informazioni sul giocatore dello Spezia. Il primo sarebbe il Brighton di mister De Zerbi, mentre l'altro dovrebbe essere il West Ham. Le maggiori disponibilità economiche dei club inglesi sono una pericolo non indifferente e in caso di forte interesse, la richiesta economica per Holm non rappresenterebbe un grande ostacolo.