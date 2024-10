Rassegna Juve – Vigilia di Champions per i bianconeri

Dalle partite di Champions al rendimento di Francisco Conceicao: tutte le notizie del giorno sulla Juventus.

Oggi è 30 settembre e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. Per la Juventus è la vigilia della seconda partita di Champions, match importante per consolidare le prime posizione nella classifica del massimo torneo continentale. Vediamo ora le prime pagine dei giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con le squadre italiane impegnate appunto in Champions League, nel nuovo format del torneo, che funziona come un campionato di Serie A. Il Corriere dello Sport tratta invece il momento di forma del Napoli di Conte, che dopo un anno difficile, è tornato di nuovo primo in classifica da solo, grazie al nuovo mister, che ha dato linfa e vitalità ad una squadra che non sembrava averne.

La prima pagina di Tuttosport

Tuttosport invece dedica la prima pagina a Francisco Conceicao, figlio d’arte, che ha segnato nell’ultima partita contro il Genoa. Per il bianconero, attualmente in prestito dal Porto, è il primo gol in Italia, ma la Juventus potrebbe trattenerlo oltre l’anno, grazie ad una speciale clausola nel contratto, che prevedrebbe un pre-accordo tra la Vecchia Signora e la squadra portoghese per una clausola rescissoria in vista della prossima estate. Un affare, quindi, in rampa di lancio.