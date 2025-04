Ranieri: “Il mio passato alla Juve? Ci siamo lasciati bene”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha detto la sua sui giallorossi, parlando anche della partita con la Juventus.

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha detto la sua sui giallorossi. Ecco le sue parole in conferenza: “Mi aspetto una Juve determinata, quella che abbiamo visto già contro il Genoa e con una settimana di lavoro in più. Noi recuperiamo Celik, Rensch sta recuperando, ma non sarà in panchina perchè non lo voglio rischiare. Il mio passato alla Juve? Non è stata una separazione traumatica, semmai dovessi scrivere un libro ne parlerò. Dirò la mia verità, che è la verità. Perchè io non so dire bugie. Mi aspetto una grande partita, bella e vibrante, si affrontano due squadre che lottano per qualcosa di più. Non sarà facile ma voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi. Possiamo vincere, pareggiare o perdere, ma i tifosi devono uscire e dire ‘almeno abbiamo lottato fino alla fine”.

Sulla gara

"Non ho affrontato il tema sotto questo punto di vista. Dentro una partita ci sono più partite e ognuna fa storia a sè. La Juve è partita benino però sta lassù. Noi siamo partiti male, per cui sarà una grande partita. Noi abbiamo un calendario difficile, ma anche gli altri non sono messi meglio. Cercheremo di rendere complicata ogni partita agli avversari".