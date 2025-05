Rampulla: “Juventus, Milan e Inter giocano sempre per vincere”

Michelangelo Rampulla ha parlato della filosofia di Juventus, Milan e Inter: per l'ex portiere, il loro obiettivo sarebbe sempre la vittoria

Intervistato a Tmw Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato dell’Inter, finalista di Champions League, ma anche di Juventus e Milan. Ecco le sue parole: “Dal punto di vista mentale c’è la finale di mezzo e non te la togli di mezzo. La finale ce l’hai in testa, è troppo importante. Faranno di tutto per vincere, di sicuro non sempre con tutti i titolari, a cui servirà riposo, visto ieri, perché sennò non ci arriveranno bene. Credo che squadre come Inter, Juve, Milan, giocano sempre per vincere. Io dico una cosa: quando Inzaghi ha avuto il coraggio di togliere Calhanoglu e Mkhitaryan per mettere Frattesi e Zielinski, ho pensato che l’avrebbe vinta. Ha fatto veramente un grande lavoro Inzaghi“.

Rampulla: “L’Inter ha una rosa per sopportare tre competizioni”

Inoltre, sul discorso Scudetto ha aggiunto: "E' difficile lasciar perdere una competizione. Quando fai tante partite in più, si sentono. Ma l'Inter ha una rosa che può sopportare tutte e tre le competizioni, ma se si fanno male 2-3 giocatori di grande importanza, poi ne risenti. Anche gli altri sono bravi, ma Thuram e Calhanoglu per esempio sono fondamentali, così come Dumfries. La Champions toglie tanto? Certo, è quella che ti da più visibilità. La Serie A è difficilissima, ma la Champions ha un altro sapore e servono tante cose per portarla a casa. Arrivare alla fine con energie al limite è dura".