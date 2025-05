Rassegna stampa – Inter in finale di Champions. La Juve invece pensa al mercato

Dall'incredibile vittoria dell'Inter in Champions League contro il Barcellona fino al mercato della Juve: tutte le notizie di giornata

Oggi è mercoledì 7 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Inter mitica. Fantastica vittoria: è finale”. E ancora: “Eliminato il Barca di super Yamal. Il 2-0 nerazzurro, il ribaltone, Acerbi pareggia nel recupero. Frattesi decide nei supplementari. Il 31 maggio a Monaco la sfida a PSG o Arsenal (oggi si parte da 1-0)”. In basso: “Frattesi, il gol del destino: Urlavo e vedevo nero” e “Inzaghi: Mostruosi. Lautaro: Voglio la Coppa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria nerazzurra: “Yamala!”. E ancora: “Champions: San Siro in delirio, Barca battuto 4-3” e “Mitica Intre: va in finale dopo 120′ pazzeschi”. In taglio basso: “Una notte epica”.

Tuttosport

“INTERstellar”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Classe e cuore: l’urlo di Frattesi schianta il Barca. In finale di Champions con un’impresa che passerà alla storia”. A lato: “Hojlund. La Juve si smuove” e “Pulici: Non cambio idea su Cairo”. In basso: “Sinner, altra categoria”. Nel frattempo arrivano novità sul calciomercato della Juve: Retegui in bianconero? A fine anno…”