Rampulla: “La Juve deve tornare a dominare le partite ed a convincere”

La Juventus è tornata alla vittoria nella partita valevole per l'andata delle semifinali di CoppaItalia contro la Lazio: la squadra di Massimiliano Allegri si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic, che hanno messo una piccola ipoteca verso la finale di Roma, in attesa della partita di ritorno che si disputerà a fine mese. Ora la squadra dovrà cercare di tornare ad ottenere il tre punti anche in campionato, e per farlo dovrà battere la Fiorentina, ospite domenica sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. L'ex portiere dei bianconeri Michelangelo Rampulla, è intervenuto intervistato dai microfoni di TVPlay, ai quali ha detto la sua sulla stagione che sta vivendo la Juventus e sui ridimensionati obiettivi della squadra: "Se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League sarebbe importante, ma ciò per la società bianconera è il minimo. La Juve deve tornare a dominare le partite, deve tornare a convincere. Per me la Juve come rosa non è così forte per poter imporre un ritmo alla partita, ha una rosa per poter ambire alla Champions ma non di più".