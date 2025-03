Mazzia: “Juve? Uno dei momenti più pesanti della storia del club”

Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sconfitta con la Fiorentina.

Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Ho vissuto molti periodi negativi della Juventus, ma per ricordarmene uno così devo andare indietro di davvero molti anni. E’ uno dei momenti più pesanti della storia del club. E’ tutto l’anno che vedo un’avversione nei confronti di chi gioca, di chi li fa giocare e di chi li ha acquistati. C’è un allenatore che sta facendo i suoi errori, ma qui è la società che ne dovrebbe rispondere. Non voglio individuare un solo bersaglio. Per me tutti qui dentro hanno le loro colpe, nessuno escluso”.

Sull’esonero di Motta

"Avresti esonerato Motta dopo la debacle di ieri sera? Quello non lo posso giudicare, più che altro perché mi sembra ci sia in mezzo una questione economica e di contratti. Forse Giuntoli ha valutato anche questo, oltre i risultati sportivi. Poi è anche un momento molto delicato in cui prendere decisione, il rischio è che sbagli in qualsiasi circostanza. Società? Oggi non lo so, c'è davvero molta confusione per capirlo. Chi è che gestisce questa società? Molti tifosi inveiscono contro Giuntoli che sicuramente ha le sue colpe, ma è un dipendente. Sono quelli dietro a lui che mancano".