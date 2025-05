Rambaudi: “Lazio-Juve? Va bene anche un pari per i bianconeri”

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha detto la sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida.

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “La squadra di Baroni sta facendo qualcosa di straordinario, ma per coronare il sogno Champions dovrà battere la Juve, è una finale. Per i bianconeri invece anche un pareggio potrebbe andar bene, perchè nelle ultime due partite possono puntare a due vittorie”.

Sulla Lazio

"Servirà la Lazio perfetta, mentalmente è una partita che si prepara da sola, ma anche tatticamente bisognerà giocare senza sbavature. Pesa l'assenza di Tavares e soprattutto nella prima parte di gara la Lazio dovrà saper contenere una Juve che con Tudor parte sempre arrembante, per poi calare nella ripresa, la Lazio dovrà saper aspettare senza far spingere la Juventus in profondità. Servirà una prova di grande lucidità come la squadra di Baroni è riuscita già a fare, per esempio nella vittoria sul campo del Napoli".