Rambaudi: “Juve forte con impatto alle partite dal ritmo alto”

Roberto Rambaudi ha parlato della Juve: per l'allenatore, i bianconeri sarebbero un ottima squadra con un forte impatto sull'inizio delle gare

Intervistato per Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della sfida tra la Lazio e la Juventus. Ecco le sue parole: “Penso che Baroni non cambierà molto la squadra per sabato e non farà passi indietro. Davanti, credo che giocheranno Isaksen, Dia e Zaccagni dietro Castellanos. Pedro è un giocatore di qualità da usare durante la partita. In difesa, sceglierà chi è in forma, dando la precedenza a Marusic se sta bene. La Juve è forte, bisogna impedirle di prendere slancio. Iniziano subito con ritmo alto, sia per come vuole giocare l’allenatore sia per le qualità dei giocatori che hanno. Più che dell’inizio della Lazio, temo che certi eventi in partita possano cambiarne l’esito. Penso che la partita sarà simile a quella con l’Inter“.

Rambaudi: “Contro la Juventus penso giocherà Gigot”

L’allenatore ha proseguito: “Gigot o Gila? Contro la Juve farei giocare ancora Gigot. Non ci sono molte scelte. So che con lui si potrebbero avere problemi a tenere palla e quindi a ripartire velocemente, e saranno costretti a difendersi. Però, lui dà più solidità, concentrazione e sicurezza in difesa. Con lui, tutti sono più attenti. Gila magari è più bravo tecnicamente, ma bisogna capire cosa serve di più in questo momento, tenendo conto della forma dei giocatori e dell’avversario”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus contro la Lazio <<<