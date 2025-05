Quintiliano: “Molti giocatori non sembrano da Juventus”

Quintiliano ha parlato dei giocatori della Juventus: per il giornalista, molti di essi non sembrerebbero all'altezza del blasone del club

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato della Juventus alla luce dell’ultima prestazione con il Bologna. Ecco un estratto delle sue parole: “I dubbi sono tanti. Per esempio è lecito chiedersi se diversi giocatori siano o meno da Juve, quindi rassegnarsi ad uno status diverso da quello storico. Per carità, guai ad arrendersi, la qualificazione è possibile, ma bisogna invertire il trend. Nelle ultime dieci giornate, sono arrivate cinque vittorie e tutte con una certa fatica, anche quando bastava il minimo sindacale per portare a casa il bottino pieno. Altro elemento significativo, sono stati persi 21 punti in situazioni di vantaggio. Tanti, troppi per chi vuole e deve ambire ad entrare tra le prime quattro”.

Quintiliano: “La squadra da la sensazione di non poter far di più”

Il giornalista ha proseguito: "Sabato prossimo la speranza è di recuperare qualche pezzo, vedi Vlahovic e Koopmeiners. Incrociando le dita rispetto all'infortunio di Cambiaso. La sensazione è di una squadra oggi non in grado di fare di più e questo è il dato più preoccupante. Per il presente, ma anche per il futuro. Sul quale bisogna fare una grossa riflessione. Intanto vietato sbagliare la scelta dell'allenatore, poi solo giocatori che siano anche uomini. Da Juve, per intenderci".