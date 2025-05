Juve, Quintiliano: “Con il Bologna ennesimo vantaggio sprecato”

Giampietro Quintiliano ha parlato dell'ultimo risultato in Serie della Juve, evidenziando l'ennesimo vantaggio non mantenuto nei 90' minuti

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato della Juventus alla luce del pareggio in Serie A contro il Bologna. Ecco un estratto delle sue parole: “Il pari di Bologna mantiene il quarto posto, ma ora la Juve deve dividerlo con Roma e Lazio. Quest’ultima prossimo avversario sabato prossimo nella capitale. Probabilmente sarà la gara decisiva per la qualificazione in Champions League, comunque fortemente indicativa. Il punto dell’Ara tutto sommato può considerarsi buono, peccato per l’ennesimo vantaggio non portato a termine. Un fattore ereditato dalla gestione precedente, ma comunque preoccupante pensando alle ultime tre partite”.

Quintiliano: “Sette punti potrebbero bastare per il 4° posto”

Il giornalista ha proseguito: "Sette punti probabilmente basterebbero per chiudere al quarto posto. Significherebbe non perdere a Roma e vincere le ultime due. Altrimenti sarebbe fallimento. Economico prima ancora che sportivo. L'impressione è di una truppa non in grado di reggere per tutta la durata del match, soprattutto di testa. In fondo il Bologna non ha creato tantissimi pericoli a Di Gregorio, ma già nella parte finale del primo tempo aveva cominciato a guadagnare metri e di fatto ad avere in mano il pallino del gioco. Nella ripresa purtroppo è arrivato anche il gol, ennesimo incassato con quella modalità".