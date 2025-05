UFFICIALE – Elongazione per Cambiaso: il comunicato della Juve

Andrea Cambiaso ha rimediato un elongazione al retto femorale nell'ultima partita con la Juve che lo mette a rischio per i prossimi impegni

Momento sfortunato per Andrea Cambiaso e per la Juventus, falcidiata dagli infortuni nel reparto difensivo. L’esterno difensivo, impiegato nella corsia sinistra di centrocampo nel match contro il Bologna, ha accusato un problema già a partire dei primissimi minuti del secondo tempo. Il giocatore ha stretto i denti per quasi mezz’ora, rendendosi anche protagonista di un gol annullato. Le visite mediche di questa mattina hanno però evidenziato un elongazione ai muscoli del retto femorale. Lo stop mette in fortissimo dubbio la sua presenza nel prossimo match di campionato contro la Lazio, previsto per sabato alle ore 18.00. Con ogni probabilità, contro i biancocelesti, Igor Tudor potrebbe riproporre la stessa formazione in difesa, con il nuovo impiego di Nicolò Savona nel ruolo di braccetto di sinistra, promosso contro il Bologna.

La nota del club bianconero sulle condizioni di Cambiaso

"Andrea Cambiaso, in seguito al fastidio muscolare avvertito durante la gara di ieri sera, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero".