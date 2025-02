Quintiliano: “Guai a pensare che la Juventus abbia svoltato”

Giampietro Quintiliano ha parlato della Juventus a seguito del successo in Champions League, mettendo in guardia da eventuali voli pindarici

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato della Juventus vincitrice della partita d’andata play off di Champions League contro il Psv Eindhoven. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juve di Motta continua il suo viaggio nelle montagne russe, ma per la terza volta consecutiva con finale vincente. Non era mai accaduto in questa stagione. Ma guai a pensare ad una vera svolta. La squadra di Thiago non dà certezze e domenica contro l’Inter potrebbe essere un banco di prova decisivo sotto aspetto. Una specie di esame di maturità. Lo stesso successo nei confronti del PSV è stato scandito da una sequenza di eventi: svantaggio, pareggio, possibilità di raddoppio”.

Quintiliano: “La Juve non ha ancora un’identità”

Il giornalista ha proseguito: “Primo tempo buono, salvo il solito calo nella ripresa e mentre la gara si stava avviando verso l’ennesimo pareggio, zampata decisiva di Mbangula. Piccolo vantaggio in chiave ottavi di Champions League, ma mercoledì prossimo in Olanda non sarà una passeggiata. Anzi. I bianconeri hanno certamente una gestione meno ossessiva della palla, con conseguente maggiore possibilità di segnare e allo stesso tempo subire gol. La Juve innanzitutto ancora non ha ancora una vera identità, eppure siamo a febbraio, in un momento della stagione in cui una squadra dovrebbe avere dei tratti riconoscibili”. Leggi anche le parole del tecnico Bosz alla fine di Juventus-Psv <<<