Juve-PSV, Bosz: “Deludente aver preso gol ma è tutto aperto”

Le parole dell'allenatore del PSV Bosz in conferenza stampa al termine della partita contro la Juve

Al termine della partita contro la Juve l’allenatore del PSV Bosz è intervenuto in conferenza stampa: “I primi 15 minuti la Juventus ci ha messo in difficoltà poi la squadra era più organizzata e abbiamo preso in mano la partita. Abbiamo pareggiato ed è deludente aver preso un altro gol. A questo livello sono i dettagli a fare la differenza. Noi volevamo pressare in più, mettere un difensore più a centrocampo, così andando tutti più in avanti non andava bene all’inizio. Weah era troppo libero e Lang non faceva quello che ci siamo detti prima della partita. Eravamo più compatti e i loro difensori centrali non sono i migliori nell’impostazione e con De Jong lo abbiamo visto. Dopo abbiamo iniziato a giocare meglio a pallone. Dobbiamo avere il coraggio di giocare, non siamo squadra da palle lunghe. Veerman deve sapere quando deve calciare e quando cercare la soluzione intorno”.

PSV, le parole di Bosz

Su Perisic: "Ho visto prima di lui quel gol, ha stoppato e tirato benissimo. Grandissima rete. Non solo il gol, tante volte quando qualcuno segna è tutto bello, ma se togli quello è un giocatore intelligente, gioca 90′, è molto bravo". Sul secondo gol della Juve: "A questo livello i dettagli fanno la differenza. Sono successe troppe cose a centrocampo, tantissimi errori secondo me. Ci sono diverse cose prima, a partire dal portiere, che potevano andare meglio". Chiosa finale sulla partita di ritorno: "È ancora tutto aperto, anche i ragazzi hanno questo sentimento. C'era da portare a casa di più. È una sconfitta ma dai nostri occhi non necessaria. Nel loro stadio, se vedi 5 mesi fa, stasera è stata un'altra partita".